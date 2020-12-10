Глава Тувы умеет сотрудничать. "Россети" инвестируют в 2020—2024 годах в регион около 5 млрд рублей

Первая цифровая подстанция Тувы начала свою работу, она обеспечит надежное энергоснабжение социально значимых объектов: пяти детских садов, трех школ, двух объектов ЖКХ, больницы с лечебным корпусом, пожарной части, социальных учреждений поселка Каа-Хем. Общая стоимость комплексного проекта в Тыве составила 715 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пуск цифровой подстанции — это важное событие для всей электроэнергетической отрасли Тувы. Я бы хотел поблагодарить всю компанию "Россети", филиал "Тываэнерго", ведь за этим стоит кропотливая работа инженеров, электриков, энергетиков, за этим стоит труд простых людей. Этот посёлок является фактически спутником нашей столицы Кызыла. И не далек тот день, когда он станет столичной территорией. И прирастать она будет благоустроенным жильём со всей необходимой инфраструктурой", – отметил в приветственном слове Глава Республики Шолбан Кара-оол.

Эксперты отмечают важность того, что власти республики используют современные технологии в вопросах энергообеспечения населения.

“Главный момент - даже не то, что она цифровая, а то, что строятся вообще новые подстанции, которые обеспечат то самое экономическое развитие. Дальше вопрос был какой - использовать старую аналоговую технологию либо более современные технологии, которые позволяют повысить наблюдаемость, снизить аварийность, усилить отклик на какое-либо внешнее воздействие, улучшить качественные характеристики работы подстанции с точки зрения взаимодействия с потребителями”, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Автоматизированная система управления технологическими процессами обеспечивает контроль работы всего оборудования в режиме онлайн: визуализацию параметров, регистрацию и сигнализацию событий, анализ и оценку работы технологического оборудования и средств автоматизации. Подстанция полностью укомплектована отечественным оборудованием. О важности новых цифровых подстанций в беседе с Накануне.RU рассказал эксперт Сергей Пикин:

“Мы просто переходим к более оперативному принятию решений, оперативному управлению в энергетике за счет того, что у нас вся инфраструктура наблюдаема в режиме реального времени. То есть не надо по факту выезжать в отдаленные районы, а когда это все у вас на мониторе компьютера видно, то вы моментально реагируете на любое изменение и можете прогнозировать события тех или иных внешних событий, но это уже будущее этой системы”.

Эксперт полагает, что чем больше у нас будет сетка цифровых устройств или лучше сказать - наблюдаемых устройств, так как пока их сложно назвать абсолютно цифровыми, есть еще что улучшить и добавить, подчеркивает эксперт, - тем лучше будет надежность. Самое главное при этом, что стоимость подстанции не должна быть выше традиционных объектов, говорит Сергей Пикин:

“Чем больше мы таких подстанций построим, тем больше нам позволит эффект масштаба реализовать наблюдаемость, мониторинг. Что нужно потребителю? Чтобы цена не росла или минимально росла, а лучше падала, и качество подаваемой энергии. Вопрос с ценами сложный в нашей стране, но хотя бы вопрос с качеством за тот же самый рост тарифов - то что энергетики в силах сделать благодаря внедрению цифровых подстанций".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центра правительства Тувы, проект строительства одной из первых в Сибири цифровых подстанций был реализован в кратчайшие сроки.

Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров на открытии подстанции, построенной в пригороде тувинской столицы поселке Каа-Хем,особо отметил, что это событие стало возможным благодаря поддержке правительства Тувы и лично главы республики Шолбана Кара-оола.

Стоит напомнить, что в 2017 году глава Тувы и прежний глава «Россетей» Олег Бударгин достигли договоренностей о реконструкции поселковой системы электроснабжения и увеличению ее мощности. В результате реализации тувинского проекта, в который «Россети» инвестировали более 700 млн. рублей, фактически появился новый цифровой энергорайон. При этом, объединение усилий энергетиков и региональных властей позволило запустить подстанцию всего за полгода.

"В планах компании и правительства республики возведение новых объектов магистральной и распределительной инфраструктуры. До 2024 года "Россети" планируют вложить в экономику Тувы порядка 5 млрд. рублей. Один из основных объектов – реконструкция подстанции "Кызылская", - сообщил Муров.

Генеральный директор компании "Россети Сибири" Павел Акилин также поблагодарил власти Тувы и главу республики Шолбан-Кара-Оола: "Когда есть такое понимание и поддержка, хочется работать на развитие республики, что мы и делаем. После Каа-Хема наша компания приступает к реализации следующему проекту, направленному энергосистемы Тувы, дальнейшую ее цифровизацию", - заявил он.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол высказала благодарность в адрес генерального директора, председателю правления ПАО Россети Павла Ливинского за поддержку региона.

"Большие планы на новые стройки, в том числе жилья. Подстанция сняла проблему электроснабжения строящегося культурно-спортивного комплекса на 7 тысяч зрителей. Увеличила энергонадежность больниц, детсадов и других объектов. Вокруг него в ближайшей перспективе тоже развернется строительство целого микрорайона. Словом, энергетики открыли нам широкие возможности для развития на ближайшие лет 15-20. Спасибо за очередной серьезный шаг в повышении энергобезопасности!", - отметил Шолбан Кара-оол.

Таким образом, сегодняшнее открытие подстанции в республике Тыва - только часть масштабного комплексного проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей.