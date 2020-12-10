Hyundai покупает производителя роботов Boston Dynamics почти за миллиард долларов

Южнокороейский автомобилестроительный гигант Hyundai Motor покупает бостонский стартап Boston Dynamics у технологической группы Softbank.

Boston Dynamics стал всемирно известен своими роботами-собаками Spot и гуманоидной моделью Atlas.

Сумма сделки составит $921 млн, она может быть завершена уже до конца 2020 года.

Boston Dynamics, основанная в 1992 году, с 2013 по 2017 год принадлежала компании Google, которая инвестировала в фундаментальные исследования робототехники многие миллионы долларов. В 2017 году Google продала Boston Dynamics японской технологической группе Softbank из-за низких перспектив продаж.

Вложения в Boston Dynamics были длинными, и вот теперь ожидается что массовое производство роботов-собак наконец-то выведет стартап в зону прибыли. "Собаки" продаются по цене около $75 тыс. за штуку. Впрочем, в ближайшие годы компания собирается сосредоточиться на производстве роботов для складской логистики, выход на прибыль планируется не позднее 2024 года.

Впрочем, южнокорейская компания едва ли покупает американскую из-за симпатичных Spot. Автомобильному концерну нужны технологии, поскольку Hyundai собирается инвестировать в производство автоматизированных роботизированных транспортных средств более $1,4 млрд до 2025 года.