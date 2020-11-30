30 Ноября 2020
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Иркутской области задержали бывшую главу минздрава и ее сына

Задержана бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева и ее сын, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По версии следствия, Ледяева, ее сын и иные лица, с мая по октябрь 2020 года похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов).

По месту жительства Ледяевой проведен обыск.

Напомним, 12 ноября министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала заявление об отставке после того, как СК завел уголовное дело по факту поставок в регионе партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Ранее сообщалось, что ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.

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В Иркутской области задержали бывшую главу минздрава и ее сына

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Теги: наталья ледяева, минздрав иркутской области, медицинские маски



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