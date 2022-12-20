Экс-главу Минздрава Иркутской области осудили по делу о хищении более 90 млн рублей

Суд в Иркутске приговорил к шести годам восьми месяцам лишения свободы экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву по уголовному делу о мошенничестве и хищении более 90 млн рублей бюджетных средств при закупках средств индивидуальной защиты.

Всего по делу проходило шесть человек, в том числе сын Ледяевой - предприниматель Илья Белоусов. Он получил 8,5 года колонии общего режима.

Остальные фигуранты уголовного дела получили сроки от 5 лет 4 месяцев условно до 8,5 года лишения свободы.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий). Об этом сообщает прокуратура региона.

Ледяева была задержана 30 ноября 2020 года вместе со своим сыном, у экс-чиновницы дома провели обыск. СК завел уголовное дело по факту поставок в регионе партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО, затем мера пресечения была изменена на домашний арест.

По версии следствия, Ледяева, ее сын и ряд других лиц похитили более 90 млн рублей из бюджета Иркутской области при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить медицинские маски, сопровожденные фиктивной информацией о характеристиках и производителе.