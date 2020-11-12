12 Ноября 2020
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Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

Глава иркутского Минздрава ушла в отставку после скандала с медицинскими масками

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала заявление об отставке, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее СК завел уголовное дело по факту поставок в регионе партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. По данным СМИ, по делу о закупках для медучреждений задержан сын Ледяевой.

Отметим, с начала пандемии уже несколько региональных министров здравоохранения лишились своих мест. Так, после скандала со скорыми министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку.

В октябре после ЧП в "ковидном" госпитале уволились главы Минздрава Ростовской области и горздрава Ростова-на-Дону.

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Глава иркутского Минздрава ушла в отставку после скандала с медицинскими масками

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Теги: иркутская область, минздрав иркутской области, наталья ледяева



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