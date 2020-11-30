Российские фармкомпании смогут покрыть потребности всей страны в вакцинах от коронавируса - разработчик

Российские фармкомпании, скорее всего, смогут удовлетворить спрос на коронавирусные вакцины. Хотя пока сложно говорить, сколько всего нужно будет произвести доз и сколько будет задействовано производственных площадок, говорит один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

"Сейчас "Спутник V" производят всего две производственные компании. Все российские фармкомпании находятся на разных стадиях производства, у них большие мощности, они могут покрыть потребности всей страны. Покрыть вакцинацией надо 60-70% населения. Несложно подсчитать, что нам надо порядка 100 млн доз. Даже если использовать разные вакцины, каждого вида надо произвести не менее нескольких десятков миллионов доз. По последним данным, запрос на экспорт "Спутника V" составляет порядка 500 млн доз. Выход на максимальный объем производства следует ожидать к весне. Полгода на разворачивание производственных площадок уйдет", - предположил эксперт во время пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что у классической формы "Спутник V" есть жесткие требования к условиям хранения и транспортировки, в частности, по температуре. Это ограничивает использование, поэтому была задумана и вторая форма – в виде порошка. Ее проще хранить и перевозить, но такая форма сложнее в производстве и применении, а значит – это более дорогостоящий вариант.

Тарасов сообщил, что у двухкомпонентной вакцины вообще сложность производства является одним из явных минусов, тогда как в плюсах высокая безопасность, изученность платформы в виде аденовируса, возможность быстрого создания и модификации вакцины. Два компонента нужны для более высокого иммунного ответа. Эксперт не исключил, что вакцина может дорабатываться в случае появления новых мутаций коронавируса.