В Миассе рабочие автозавода вышли несанкционированный пикет

В Миассе работники автозавода "Урал" вышли на несанкционированный пикет, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция протеста прошла 29 ноября около здания администрации Миасса.

Организатором пикета за сохранение промышленных предприятий и право рабочих на труд выступил независимый профсоюз автозавода "Урал".

"Всех, кому не безразлична судьба промышленных предприятий и производств нашей страны и города. Кого не устраивают условия труда и техники безопасности, социальных льгот. Кто считает, что его заработная плата низкая и не достойная для проживания. Кого унижает эксплуататарский режим и хамское, не человеческое поведение со стороны руководства. Всех, кто не боится выразить свою позицию, своё мнение, ко всему происходящему в трудовых коллективах", - заявили организаторы в приглашении на пикет в социальных сетях.

В акции протеста приняли участие порядка 15 человек.

Добавим, что на организатора несанкционированной акции протеста составили административный протокол за нарушение порядка проведения пикета.