В Кургане скоро появится новый завод по выпуску железобетонных изделий

В Кургане в индустриальном парке на территории Курганского арматурного завода строится новый завод ЖБИ. Он появится на месте разрушенных цехов – сейчас их приводят в порядок, обшивают новым профилем, завозят и устанавливают новое оборудование. Окончание строительства намечено на прель 2021 года. Проект финансируется за счет средств АО "НПО Курганприбор", в структуру которого входит Курганский арматурный завод.

Участок, где будет построен новый завод, относится к территории опережающего социально-экономического развития. Год назад, осенью 2019 года, губернатор Вадим Шумков приезжал на место будущего строительства и обсуждал с экс-председателем совета директоров АО "НПО "Курганприбор" поэтапное восстановление арматурного завода. Производство ЖБИ как раз было одним из первых шагов.

Новый завод расположится на площади 7 тысяч квадратных метров, в планах - создание новых рабочих мест. Объём выпускаемой продукции предприятия составит 200 кубометров бетона и железобетонных изделий в день. Планируется, что продукция завода будет использоваться для строительства жилых и промышленных объектов не только в Курганской области, но и в соседних регионах.

Напомним, в настоящее время в Курганской области реализуется несколько масштабных инвестиционных проектов. Например, планируется открытие нового завода в поселке Варгаши – там будет работать челябинский производитель деталей для нефтяников, газовиков и энергетиков. Инвестор, чтобы получить статус резидента ТОСЭР, зарегистрировал на территории Зауралья свою "дочку" – ООО "Арлиз Курган". Стоимость проекта по созданию производства – около 35 млн рублей. Также в Варгашах работает ООО "Завод ВСП", занимающийся производством арматуры для добычи нефти. Стоимость этого проекта составляет около 77 млн рублей.

Еще один инвестиционный проект реализован в Сафакулевском районе - "Мартыновский" - это тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур закрытого грунта площадью 12,5 га с применением голландских технологий, оборудованный собственным рассадным отделением. Его производственная мощность составляет 15 000 тонн продукции в год. Около 3,5 млрд рублей вложены инвестором в строительство. На предприятии выращиваются экологически чистые помидоры и огурцы, а также зелень. С помощью искусственного освещения и регулирования микроклимата овощи созревают как на дачной грядке. Также здесь используют натуральные минеральные удобрения растений с помощью автоматизированной системы управления, что позволяет минимизировать возможные риски и контролировать качество продукта.

"Для повышения инвестиционной привлекательности региона созданы три ТОСЭР в моногородах Далматово, Катайск, Варгаши, резиденты которых имеют существенные налоговые преференции, в настоящее время работают 11 резидентов, которыми создано уже создано 108 новых рабочих мест и привлечено 121 млн. руб. инвестиций в основной капитал", - отметил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.