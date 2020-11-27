27 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга отложили транспортную реформу из-за пандемии

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мэрии Екатеринбурга приняли решение отложить ввод новой тарифной сетки, которая входит в общий план модернизации общественного городского транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, сама модернизация транспорта не прекращалась, однако введенные ограничения создали определенные вопросы в данной части проекта.

"В целом переноса модернизации общественного транспорта нет. Отложили конкретно ввод новой тарифной сетки, в которой, в частности, был пересадочный тариф, в которой предусматривалось расширение видов проездных, включая все виды транспорта. Ее отложили до момента восстановления объемов перевозок общественным транспортом, который сейчас снижен из-за ограничений пандемии. Либо до того момента, когда будет понятно, как эта пандемия изменит в целом трафик общественного транспорта Екатеринбурга", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в ближайшем будущем в Екатеринбурге можно ожидать снижения стоимости проездного билета, бесплатных пересадок и упрощения тарифного меню. Такие решения предложило мэрии ООО "Центр экономики инфраструктуры" в рамках новой транспортной схемы. По словам вице-президента компании Павла Чистякова, общественный транспорт для жителей уральской столицы благодаря изменениям станет комфортнее, дешевле и быстрее.

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Власти Екатеринбурга отложили транспортную реформу из-за пандемии

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Теги: транспортная сеть, концессия, транспорт



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