Спортсмены из Нижневартовска добились высоких результатов на первенствах по волейболу и рукопашному бою

Спортсмены из Нижневартовска добились высоких результатов на различных спортивных соревнованиях, сообщили Накануне.RU в мэрии.

19 ноября в Москве команда "Университет" стартовала в третьем туре чемпионата России среди команд Молодёжной волейбольной лиги. В первой игре с командой "Белогорье-2" (Белгород) одержала победу со счетом 3:1. Всего в Москве нижневартовская команда проведет по два матча с "Белогорьем-2" и с хозяевами тура – дублем столичного "Динамо".

С 20 по 22 ноября в Домодедово (Московская область) проходили всероссийские соревнования по рукопашному бою среди девушек и юношей. Они были посвящены памяти военнослужащего ВДВ РФ, младшего сержанта Князева, погибшего при исполнении служебного долга. По итогам участия в соревнованиях нижневартовский спортсмен Амин Аюпов занял третье место среди юношей в возрасте 12-13 лет в весовой категории "свыше 70 кг".

18 по 20 ноября в Салехарде проходил Кубок России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. На лыжной дистанции третье место заняла Татьяна Южакова, а в связке "золото" завоевали она же и Дарья Линова.

Напомним, в ноябре вартовчанин Максим Храмцов победил на чемпионате России по тхэквондо. До этого он завоевал титул чемпиона мира и Европы по тхэквондо, стал победителем VII Всемирных военных игр и обладателем лицензии на участие в Олимпийских играх-2021 в весовой категории "До 80 кг".

Ранее Храмцов рассказал Накануне.RU, что городская спортивная инфраструктура позволяет выбрать не просто площадку для занятий, но и варьировать вид состязаний, по которым спортсмен хочет специализироваться. Он, например, начав заниматься каратэ, вскоре перешёл в тхэквондо, потому что это олимпийский вид спорта.

"К нам приехали тренеры, плюс тхэквондо – олимпийский вид спорта. У нас и тхэквондо, и спорт в целом развиты. Например, спортсменка из Нижневартовска заняла второе место на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров. В Югре в женском тхэквондо не было особых достижений, а тут такой высокий результат. Представитель бокса дошел до четвертьфинала взрослого чемпионата мира. У нас пока не так популяризировано тхэквондо, но ничего невозможного нет", - сказал спортсмен.