Спортсмен из Нижневартовска победил на всероссийском соревновании по тхэквондо

Вартовчанин Максим Храмцов победил на чемпионате России по тхэквондо. С высокой победой спортсмена и его тренера поздравил глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Максим Храмцов стал чемпионом России по тхэквондо. Горжусь! – сказал Василий Тихонов. – Поздравляю Максима и его тренера Александра Вениаминовича Лашпанова. Новых побед, золотых медалей и богатырского здоровья!".

Завершается Чемпионат России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин, который стартовал с 10 ноября. В Московском центре боевых искусств лучшие спортсмены страны сражались за чемпионский титул в 16-ти весовых категориях.

Храмцов показал отличный результат – занял первое место в весовой категории "До 80 кг". По итогам двух дней упорнейшей борьбы вартовчанин завоевал золотую медаль, вновь подтвердив звание Чемпиона России. Храмцов занимается под руководством заслуженного тренера России, тренера МАУ "СШОР" Александра Лашпанова.

Напомним, ранее Максим Храмцов завоевал титул чемпиона мира и Европы по тхэквондо, стал победителем VII Всемирных военных игр и обладателем лицензии на участие в Олимпийских играх-2021 в весовой категории "До 80 кг".

Ранее Храмцов рассказал Накануне.RU, что городская спортивная инфраструктура позволяет выбрать не просто площадку для занятий, но и варьировать вид состязаний, по которым спортсмен хочет специализироваться. Он, например, начав заниматься каратэ, вскоре перешел в тхэквондо, потому что это олимпийский вид спорта.

"К нам приехали тренеры, плюс тхэквондо – олимпийский вид спорта. У нас и тхэквондо, и спорт в целом развиты. Например, спортсменка из Нижневартовска заняла второе место на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров. В Югре в женском тхэквондо не было особых достижений, а тут такой высокий результат. Представитель бокса дошел до четвертьфинала взрослого чемпионата мира. У нас пока не так популяризировано тхэквондо, но ничего невозможного нет", - сказал спортсмен.