Спортсмен из Нижневартовска победил на всероссийском соревновании по тхэквондо

16 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Максим Храмцов, тхэквондо, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Спортсмен из Нижневартовска победил на всероссийском соревновании по тхэквондо

Вартовчанин Максим Храмцов победил на чемпионате России по тхэквондо. С высокой победой спортсмена и его тренера поздравил глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.
Читайте также:

"Максим Храмцов стал чемпионом России по тхэквондо. Горжусь! – сказал Василий Тихонов. – Поздравляю Максима и его тренера Александра Вениаминовича Лашпанова. Новых побед, золотых медалей и богатырского здоровья!".

Завершается Чемпионат России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин, который стартовал с 10 ноября. В Московском центре боевых искусств лучшие спортсмены страны сражались за чемпионский титул в 16-ти весовых категориях.

Храмцов показал отличный результат – занял первое место в весовой категории "До 80 кг". По итогам двух дней упорнейшей борьбы вартовчанин завоевал золотую медаль, вновь подтвердив звание Чемпиона России. Храмцов занимается под руководством заслуженного тренера России, тренера МАУ "СШОР" Александра Лашпанова.

Напомним, ранее Максим Храмцов завоевал титул чемпиона мира и Европы по тхэквондо, стал победителем VII Всемирных военных игр и обладателем лицензии на участие в Олимпийских играх-2021 в весовой категории "До 80 кг".

Ранее Храмцов рассказал Накануне.RU, что городская спортивная инфраструктура позволяет выбрать не просто площадку для занятий, но и варьировать вид состязаний, по которым спортсмен хочет специализироваться. Он, например, начав заниматься каратэ, вскоре перешел в тхэквондо, потому что это олимпийский вид спорта.

"К нам приехали тренеры, плюс тхэквондо – олимпийский вид спорта. У нас и тхэквондо, и спорт в целом развиты. Например, спортсменка из Нижневартовска заняла второе место на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров. В Югре в женском тхэквондо не было особых достижений, а тут такой высокий результат. Представитель бокса дошел до четвертьфинала взрослого чемпионата мира. У нас пока не так популяризировано тхэквондо, но ничего невозможного нет", - сказал спортсмен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Спортсмен из Нижневартовска победил на всероссийском соревновании по тхэквондо

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Храмцов, тхэквондо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.12.2019 14:07 Мск Спортсмен из Нижневартовска победил в финале Гран-при по тхэквондо

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети