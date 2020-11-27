27 Ноября 2020
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школа, первый класс, ранец, парта, портфель (2017) | Фото: gexxxdesign.ru

Введенные из-за COVID-19 правила для школ могут продлить до 2022 года

Роспотребнадзор настаивает на продлении еще на год правил для детских образовательных учреждений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Как ожидается, нормы будут продлены до 1 января 2022 года. Введенные ведомством правила регулируют работу детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования, запрещая мероприятия с участием нескольких классов или групп, обязывают измерять температуру и проводить усиленную уборку, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, институт общественного уполномоченного по защите семьи опубликовал первую часть "стратегии борьбы" с дистантом и "цифровой школой". В ней даются конкретные практические рекомендации, как уберечь своего ребенка от "цифровой образовательной среды" (ЦОС), которая запущена с 1 сентября в 14 регионах, и сохранить для него традиционное обучение.

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Введенные из-за COVID-19 правила для школ могут продлить до 2022 года

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Теги: коронавирус, школы, образование



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