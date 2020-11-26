26 Ноября 2020
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Общество Москва
Сергей Собянин (2014) | Фото: правительство Москвы

Собянин: "Новый год, скорее всего, будем встречать в малом домашнем кругу"

Сергей Собянин сообщил о продлении ряда ограничительных мер в столице. По его словам, ситуация с коронавирусом остается напряженной. За неделю количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 2%, число госпитализаций – на 3%.  

"Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано.  Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.

Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет  преждевременным и опрометчивым решением", - пишет градоначальник в своем блоге.

Ограничения, срок действия которых заканчивался 29 ноября, в Москве продлены до 15 января 2021 года. Пожилые москвичи должны оставаться дома, 30% персонала компаний должны оставаться на удаленной работе, закрыты все городские досуговые учреждения для детей.

"Друзья, в этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу", - предупреждает Собянин.

В то же время он указывает на тот факт, что пока удается избежать весеннего варианта "с тотальным закрытием всего и вся".

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Собянин: "Новый год, скорее всего, будем встречать в малом домашнем кругу"

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Теги: сергей собянин, ограничения, коронавирус, новый год



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