Собянин сообщил, что около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Около 50% москвичей обладают иммунитетом к COVID-1.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, "никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание".

Как отметил мэр, выработка популяционного иммунитета у населения является одним из основных способов торможения распространения эпидемии. Второй способ - введение ограничительных мер.

Однако Собянин отметил, что вводить более жесткие ограничения в Москве в ближайшее время не планируется, сообщает "Россия 24".

Ранее Собянин сообщил о продлении ряда ограничительных мер в столице. По его словам, ситуация с коронавирусом остается напряженной. За неделю количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 2%, число госпитализаций – на 3%.