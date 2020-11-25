Андрей Трубецкой провёл День главы Сургутского района в режиме онлайн

В Сургутском районе прошёл День главы. Руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой в режиме онлайн провёл встречу с общественностью. Пообщаться с главой Сургутского района смогли, например, представители местной общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров, сотрудники различных организаций в сфере культуры и спорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

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Директор департамента образования и молодёжной политики администрации района Ольга Кочкурова отметила, что система дошкольного образования муниципалитета – 20 учреждений и четыре филиала. Их основная задача – полностью обеспечить местами в детсадах детей в возрасте от трёх до семи лет, а в рамках национального проекта "Демография" - в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В районе функционирует 18 школ и пять филиалов. В текущем учебном году удалось еще снизить долю детей, занимающихся во вторую смену, до 16% (в 2019 г. этот показатель составлял 16,5%).

Для перехода к 2024 г. в односменный режим работы, к сентябрю 2022 г. будут построены школы в Нижнесортымском, Солнечном на 1,1 тыс. мест каждая, что позволит исключить там учёбу во вторую смену (в текущем году в Солнечном во вторую смену учатся 45% учеников, в Нижнесортымском – 23,6%). После сдачи новостроек в этих посёлках показатель учёбы во вторую смену в районе составит 10%. В 2020 г. открылся стационарный технопарк в Фёдоровском и два инженерных класса. В 2021 г. планируется открытие ещё одного технопарка в Лянторе. В пяти школах района в сентябре открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", которые вошли в федеральную сеть. В 2021 г. откроются ещё в 2-х школах района в сельской местности.

Стоит отметить, что контроль за состоянием и деятельностью образовательных учреждений глава Сургутского района Андрей Трубецкой осуществляет постоянно. Например, он лично присутствовал на открытии первой на территории района стойбищной школы-сада, а в начале ноября осматривал новый детский сад, который открывали в посёлке Нижнесортымский. Кстати, благодаря открытию нового детского учреждения обеспеченность местами в поселке Нижнесортымский деток в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 100%.

Что касается школьной системы образования, то в школах Сургутского района сейчас работает 1,3 тыс. педагогов, 49% из которых имеют стаж педагогической работы до 20 лет. За последние два года увеличение количества педагогов старше 60 лет составило 5%. В 2020-2022 гг. 67 педагогов выйдут на пенсию. Особенностью 2020 г. стало наше участие в программе "Земский учитель": в Ульт-Ягунскую и Лянторскую школу №6 приехали работать молодые географ и математик – победители окружного конкурсного отбора по этой программе. Департамент образования и молодёжной политики формирует резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных организаций.

Просьбы родителей школьников района, адресованные главе Сургутского района Андрею Трубецкому, в основном заключаются в увеличении разнообразия меню. Но вкусы у детей разные, и подобрать блюда, которые устроят всех, сложно. А при ограничениях в стоимости порции горячего питания, которые по закону в России оплачивает учащимся с первого по четвертый класс бюджет, - практически невозможно. Однако, муниципальные власти ищут нестандартные варианты решений. Например, один из поставщиков питания в школу Солнечного предложил два варианта. Первое – ввести в качестве эксперимента шведский стол, чтобы у детей был выбор блюд. А вторым пунктом – внедрить электронную карту школьника, на которую родители смогут положить деньги и в личном кабинете видеть, на какие блюда сверх предложенных в меню ребенок потратил деньги.

В фёдоровских школах оператор питания из Екатеринбурга уже внедрил такую систему. Она предполагает бесконтактную оплату дополнительных расходов родителей на столовую. То есть они могут доплатить сверх установленного лимита на питание. Более того, детей с её помощью будут кормить в кредит. Директор СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов Сергей Капитонов уже успел оценить нововведение и остался доволен. Члены общественного совета отметили, что готовы принять участие в таком эксперименте.

"Опрос родителей, проведённый на территории Сургутского района, говорит о том, что в основной массе родители довольны организацией и качеством питания школьников. Меню размещается на сайтах образовательных организаций и в соцсетях учреждений", - сказала председатель общественного совета Сургутского района Наталья Нурмашева.

В опросе приняли участие 5,3 тыс. человек. 80% респондентов довольны школьным питанием. Всего в школах Сургутского района обучается 17,5 тыс. учеников, и все они обеспечены горячим питанием. Для школьников первого – четвёртого классов муниципалитет оплачивает питание в сумме 54 руб. на человека в сутки. Для школьников среднего звена – 44 руб., двухразовое питание льготников обходится в 136 руб. на человека в сутки. Общественники во время разговора с Трубецким подняли вопрос о дистанционном обучении части школьников в районе.

"Если не будет заболевших педагогов, снова откроем эти школы", - заявила Ольга Кочурова.