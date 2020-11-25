Власти Сургутского района потратят больше 50 миллионов на снос аварийных домов

Сургутский район в этом году потратит более 50 млн руб. на снос аварийного фонда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, на работы по сносу ветхого жилого фонда запланировано 47 млн руб., и 11 млн руб. - на снос непригодных для проживания строений.

Вчера компания "СургутРайторф", которой передано 45 из запланированных под снос 48 домов в этом году, снесла аварийный дом по улице Советской в сельском поселении Солнечное. В настоящий момент там убрано 16 "авариек", осталось снести еще пять объектов.

Напомним, что Сургутский район остается одним из первых в списке муниципалитетов Югры по количеству ветхого жилья. Глава района Андрей Трубецкой отмечает, что вопрос "аварийки" является приоритетным в работе местных властей.

"За это я в ответе не только перед губернатором, а в первую очередь перед людьми. В этом году мы уже потратили 1,2 млрд руб. на переселение из аварийного жилья. Несмотря на внезапно случившийся карантин, опережаем все графики и даже результаты прошлого года. Жилые дома в районе строятся, нам есть, что выкупать. Главное, чтобы было финансирование", - отметил Андрей Трубецкой.

В среднем, стоимость сноса двухэтажки с двумя подъездами составляет от 1 до 1,2 млн руб. В Сургутском районе на сегодняшний день снесено 29 домов и 46 непригодных для проживания строения.

"Люди, получая ключи, не торопятся переселяться в новые квартиры, мотивируя тем, что, мол, пока мы не сделаем ремонт, будем жить здесь. Мы, зная, что ключи уже переданы от нового жилья должны отключить дом от теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Но граждане все равно остаются, пытаются каким-то иным способом себя обогревать. И это может привести к каким-то негативным последствиям в виде пожаров. Естественно мы проводим рейды вместе с "СургутРайторфом", ДУМИ администрации района. Люди, уезжая, оставляют вещи. Проводится большая информационная кампания о том, что за оставленные вещи не несет ответственности ни администрация поселения, ни районная администрация, потому как после того, как был заключен соответствующий договор, связанный с переселением из аварийного жилья, человек не имеет права на это жилье и здание относится к муниципальной собственности. Соответственно, это оставляет за нами право производить работы по сносу", - сообщил заместитель директора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи, начальник управления жилищного хозяйства и экологии Станислав Валов.