Власти Сургутского района потратят больше 50 миллионов на снос аварийных домов

25 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
снос аварийного жилья, ветхий дом, аварийный дом (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

Власти Сургутского района потратят больше 50 миллионов на снос аварийных домов

Сургутский район в этом году потратит более 50 млн руб. на снос аварийного фонда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, на работы по сносу ветхого жилого фонда запланировано 47 млн руб., и 11 млн руб. - на снос непригодных для проживания строений.

Вчера компания "СургутРайторф", которой передано 45 из запланированных под снос 48 домов в этом году, снесла аварийный дом по улице Советской в сельском поселении Солнечное. В настоящий момент там убрано 16 "авариек", осталось снести еще пять объектов.

ветхое жилье, жкх, балки, барак(2020)|Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Напомним, что Сургутский район остается одним из первых в списке муниципалитетов Югры по количеству ветхого жилья. Глава района Андрей Трубецкой отмечает, что вопрос "аварийки" является приоритетным в работе местных властей.

трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"За это я в ответе не только перед губернатором, а в первую очередь перед людьми. В этом году мы уже потратили 1,2 млрд руб. на переселение из аварийного жилья. Несмотря на внезапно случившийся карантин, опережаем все графики и даже результаты прошлого года. Жилые дома в районе строятся, нам есть, что выкупать. Главное, чтобы было финансирование", - отметил Андрей Трубецкой.

ветхое жилье, балок, югра(2020)|Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

В среднем, стоимость сноса двухэтажки с двумя подъездами составляет от 1 до 1,2 млн руб. В Сургутском районе на сегодняшний день снесено 29 домов и 46 непригодных для проживания строения.

снос аварийного жилья, ветхий дом, аварийный дом(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

"Люди, получая ключи, не торопятся переселяться в новые квартиры, мотивируя тем, что, мол, пока мы не сделаем ремонт, будем жить здесь. Мы, зная, что ключи уже переданы от нового жилья должны отключить дом от теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Но граждане все равно остаются, пытаются каким-то иным способом себя обогревать. И это может привести к каким-то негативным последствиям в виде пожаров. Естественно мы проводим рейды вместе с "СургутРайторфом", ДУМИ администрации района. Люди, уезжая, оставляют вещи. Проводится большая информационная кампания о том, что за оставленные вещи не несет ответственности ни администрация поселения, ни районная администрация, потому как после того, как был заключен соответствующий договор, связанный с переселением из аварийного жилья, человек не имеет права на это жилье и здание относится к муниципальной собственности. Соответственно, это оставляет за нами право производить работы по сносу", - сообщил заместитель директора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи, начальник управления жилищного хозяйства и экологии Станислав Валов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Сургутского района потратят больше 50 миллионов на снос аварийных домов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снос аварийного жилья, ветхий дом, аварийный дом, Андрей Трубецкой, переселение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети