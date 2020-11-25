25 Ноября 2020
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депутаты, воронежская городская дума (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Проблемы городской экологии обсуждали воронежские депутаты с главным архитектором

Депутаты Воронежской городской думы продолжают обсуждение всех аспектов Генерального плана развития городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы. Накануне на заседании профильной комиссии городского парламента по экологии и природопользованию рассматривали ту часть Генплана, что касается формирования зеленых зон.

В качестве докладчика была приглашена руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова. На заседании также присутствовали сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии, передает корреспондент Накануне.RU.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Людмила Подшивалова отметила, что в рамках нового Генплана планируется увеличить количество зеленых зон города. В том числе и в центре Воронежа. Предлагается наращивать зеленые зоны за счет создания небольших скверов, таких, как недавно появившийся на улице Кирова на территории многофункционального комплекса «Романовский». Сейчас идет активное согласование позиций Генплана, касающихся экологии, с областными властями. К 10 декабря документ должен быть приведен в соответствие с нормативными и другими требованиями.

Городские депутаты сообщили главному архитектору Воронежа, что им часто поступают обращения от жителей города, которые касаются природных зон, зон отдыха. Особенно, когда речь идет о строительстве многоквартирных домов на территории зеленых насаждений. Много негативных откликов относительно неудовлетворительного состояния воронежского водохранилища.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Депутат городской думы от партии ЛДПР, заместитель председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Юрий Яковлев задал конкретный вопрос - предусмотрены ли Генпланом какие-то работы по улучшению ситуации с воронежским «морем». Людмила Подшивалова сообщила, что водохранилище является федеральным объектом. Местные и региональные власти направляли запросы по расчистке русла реки Воронеж на территории Воронежской области и городского водохранилища в соответствующие федеральные органы. Из ответов следует, что первоочередное действие тут - устранение негативных воздействий на природный объект. Речь идет о нечистотах из 92 ливневых каналов. Для устранения этого в Генплане предусмотрено строительство сети локальных ливневых сооружений.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Относительно запросов граждан по теме строительства жилых комплексов на зеленых территориях, главный архитектор города предложила обращаться за разъяснениями по каждому вопросу в управление:

"Зачастую люди не могут разобраться в картах Генплана и делают неверные выводы, мы готовы дать грамотные пояснения, – сказала Людмила Подшивалова. – На данный момент мы отдаем земли под застройку с условием, что на этой территории будет обязательно находится зеленая зона для отдыха жителей".

Депутат городской думы от партии КПРФ, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин в завершение заседания подчеркнул, что обсуждение этого вопроса обязательно будет проводиться еще не раз до декабрьских публичных слушаниях по проекту нового Генерального плана Воронеж. "Нужно обязательно нам, депутатам, вести разъяснительную работу для воронежцев. Только тогда мы добьемся решения животрепещущих экологических проблем, и жители города не будут считать, что их не слышат", - сказал депутат.

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Проблемы городской экологии обсуждали воронежские депутаты с главным архитектором

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Теги: воронежская городская дума, экология, комиссия по экологии, главный архитектор воронежа



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