Екатеринбургские депутаты не поддержали повышенные налоги для богатых

В екатеринбургской гордуме проголосовали против повышения налогов на дорогое жилье.

Согласно проекту, налог для тех, у кого в собственности квартиры и жилые дома с кадастровой стоимостью от 7 млн руб., должен был вырасти с 0,2% вместо 0,1%. Вдвое могла бы возрасти и плата для владельцев помещений, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб., до 2% вместо 1%.

Как передает Накануне.RU, гордума отклонила инициативы большинством голосов.

Теперь, по оценкам городских властей, бюджет может недополучить 107 млн руб. - и это только с помещений не дороже 300 млн.