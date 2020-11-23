Изменение платы за дистанционное обучение: правы и студенты, и руководство вузов?

Требование студентов некоторых вузов снизить плату за обучение в связи с переходом на дистанционный режим – правильное, но лишь отчасти, полагают эксперты. Экономика вузов едва ли позволит снизить расценки, даже если руководители учебных заведений этого бы хотели.

"Я считаю, что это [требование студентов] не правильно. Надо требовать улучшения качества образования, но требовать пересчитать стоимость – студенты не знакомы с экономикой вузов сегодня. Основная часть вузовских расходов – это зарплата и обслуживание зданий. И это никуда не ушло, напротив, расходы сейчас увеличились", - рассказал на пресс-конференции в НСН председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

С ним частично согласен первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он полагает, что студенты возмущены качеством лекций, ведь им предлагают не специально подготовленную программу с интерактивом, а трансляцию тех же очных лекций по Zoom. "Такие лекции тяжело воспринимать, - говорит эксперт. – Но есть и другая правда: настоящая дистанционная лекция требует значительной подготовки (а значит – повышенной оплаты труда преподавателя). Один час хорошей дистанционной лекции оборачивается 25 часами подготовки. По-хорошему государство должно было поддержать вузы, а те бы стали готовить настоящие дистанционные курсы. У государства, между прочим, деньги есть", - заметил Смолин.