Суд продлил заключение бразильского подрывника Эдуардо, задержанного в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил гражданина Бразилии Фаузи Ришарда Серкези Эдуардо под стражей до 3 марта 2021 г.

"Адвокатом привлекаемого к уголовной ответственности в Федеративной Республике Бразилия Фаузи была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Постановлением Свердловского областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, он обвиняется властями Бразилии в особо тяжких преступлениях. Еще в декабре 2019 года Эдуардо был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Злоумышленник разыскивался по линии Интерпола и в сентябре был задержан в уральской столице.