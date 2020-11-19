19 Ноября 2020
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Суд продлил заключение бразильского подрывника Эдуардо, задержанного в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил гражданина Бразилии Фаузи Ришарда Серкези Эдуардо под стражей до 3 марта 2021 г.

"Адвокатом привлекаемого к уголовной ответственности в Федеративной Республике Бразилия Фаузи была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Постановлением Свердловского областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, он обвиняется властями Бразилии в особо тяжких преступлениях. Еще в декабре 2019 года Эдуардо был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Злоумышленник разыскивался по линии Интерпола и в сентябре был задержан в уральской столице.

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Суд продлил заключение бразильского подрывника Эдуардо, задержанного в Екатеринбурге

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Теги: суд, арест, бразилец, Екатеринбург



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