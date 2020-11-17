Режиссер Виктюк скончался сегодня в Москве

Режиссер Роман Виктюк скончался сегодня в Москве. Режиссер недавно тяжело перенес коронавирус.

Виктюк был госпитализирован 27 октября, накануне своего 84-ого дня рождения. Сообщалось, что изначально Виктюка положили в отделение второй терапии ГКБ им.Бахрушиных в Москве, однако состояние режиссера ухудшилось, и он был переведён в реанимацию .

Роман Виктюк – театральный режиссер. Он родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.