17 Ноября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
журналист Евгений Александрович Примаков (2018) | Фото: http://mil.ru

Россотрудничество - не фонд Сороса - Евгений Примаков

Глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший рассказал о работе своего агентства, которое он возглавил летом этого года.

Примаков отметил, что подчиненная ему структура сейчас испытывает "серьезные финансовые проблемы, ресурсы ограничены". Но тут же добавил: "А у кого их [проблем] сейчас нет?".

Глава агентства рассказал об основных приоритетах. Это, например, поддержка русскоязычных школ за рубежом и обучение иностранцев в России. "Ни одно гуманитарное правительственное агентство никогда не признается, что его цель – лоббизм. Но нам нужно не просто обучить людей и отправить их обратно на родину, а держать с ними связь. Нам важны ассоциации выпускников. Они не должны конфликтовать между собой. Мы готовы работать со всеми", - заявил он во время пресс-конференции.

Примаков отметил, что помогать "миллионами рублей" агентство не может, но готово оказывать помощь в организационных моментах и лоббировать интересы таких учебных заведений, даже если они будут частными.

Вообще, Примаков очень много говорит о том, что финансы его агентство вливать ни во что не намерено и даже официально менять слишком длинное и сложнопроизносимое для иностранцев слово "Россотрудничество" не станет, поскольку тогда потребуются деньги для перепечатки бланков и т.д. Но поиск более короткого названия идет, Примаков пообещал организовать конкурс среди вузов.

посольство России в Киеве(2018)|Фото:Twitter

"Мы не фонд Сороса, у нас нет возможности сорить деньгами и выдавать гранты", - заключил Примаков.

По словам главы Россотрудничества, сейчас агентство намерено сосредоточиться на работе с ближним зарубежьем и усилить работу с общественным мнением за рубежом.

При этом поддерживать всех соотечественников подряд агентство не намерено. "Есть разные соотечественники. Есть потомки белой эмиграции, есть те, кто оказался за границей, когда границы "упали", есть те, кто сам уехал в силу тех или иных обстоятельств. У них у всех очень разные интересы. И мы не будем их пытаться убедить за кого-то голосовать. Но они не должны поддерживать "танки на Тверской". Мы не можем быть вне политики. Мы не можем поддерживать и помогать распространять идеи вроде "верните Крым Украине", сравнение России с фашистской Германией", - заявил Примаков. Кстати, он отметил высокую конфликтность российской диаспоры. "Мы знаем очень много стран, где внутри диаспоры постоянные склоки и споры. Наша задача – разрешение таких конфликтов", - отметил Примаков.

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Россотрудничество - не фонд Сороса - Евгений Примаков

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Теги: россотрудничество, евгений примаков, мягкая сила, соотечественники



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