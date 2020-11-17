Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга не скупать антибиотики

Ажиотажный спрос привел к дефициту лекарств в аптеках Санкт-Петербурга, заявил губернатор Санкт Александра Беглов.

Он признал "определенный дефицит" некоторых препаратов. "Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех", — считает Беглов, сообщает РБК.

Напомним, новые ограничения введены в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом, они действуют с 14 ноября до 15 января 2021 года. Постановление подписал Александр Беглов.

Так, любые мероприятия численностью свыше 50 человек будут требовать согласования со Смольным.

Приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ, а также ограничивается заполняемость залов в театрах и кино до 50 процентов.