В Санкт-Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения

Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Санкт-Петербурга объявили о дополнительных ограничительных мерах.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, с 23 ноября запретят доступ зрителей на спортивные мероприятия, в зданиях торговых центров приостановят работу точек общепита и ледовых катков. С 1 декабря заполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%.

Как сообщалось, ажиотажный спрос привел к дефициту лекарств в аптеках Санкт-Петербурга, заявил губернатор Санкт Александра Беглов.

Он признал "определенный дефицит" некоторых препаратов. "Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех", — считает Беглов, сообщает РБК.