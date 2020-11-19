19 Ноября 2020
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Дворцовая набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Санкт-Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения

Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Санкт-Петербурга объявили о дополнительных ограничительных мерах.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, с 23 ноября запретят доступ зрителей на спортивные мероприятия, в зданиях торговых центров приостановят работу точек общепита и ледовых катков. С 1 декабря заполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%.

Как сообщалось, ажиотажный спрос привел к дефициту лекарств в аптеках Санкт-Петербурга, заявил губернатор Санкт Александра Беглов.

Он признал "определенный дефицит" некоторых препаратов. "Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех", — считает Беглов, сообщает РБК.

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В Санкт-Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения

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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, эпидемия



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