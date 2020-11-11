Петербург вслед за Москвой на два месяца усилил ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения введены в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом, они будут действовать с 14 ноября до 15 января 2021 года. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, любые мероприятия численностью свыше 50 человек будут требовать согласования со Смольным.

Приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ, а также ограничивается заполняемость залов в театрах и кино до 50 процентов.

Кроме того, в 16 ноября работников старше 65 лет и петербуржцев с хроническими заболеваниями переведут на удаленку. Им предлагается уйти на самоизоляцию.

Ранее Александр Беглов предупредил земляков, что если они не будут соблюдать санитарные ограничения, в городе придется ввести более жесткие правила игры. При этом власти города сделают все необходимое, чтобы избежать полного локдауна, пообещал он.