11 Ноября 2020
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Александровская колонна, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь (2017) | Фото:mytravelbook.org

Петербург вслед за Москвой на два месяца усилил ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения введены в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом, они будут действовать с 14 ноября до 15 января 2021 года. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, любые мероприятия численностью свыше 50 человек будут требовать согласования со Смольным.

Приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ, а также ограничивается заполняемость залов в театрах и кино до 50 процентов.

Кроме того, в 16 ноября работников старше 65 лет и петербуржцев с хроническими заболеваниями переведут на удаленку. Им предлагается уйти на самоизоляцию.

Ранее Александр Беглов предупредил земляков, что если они не будут соблюдать санитарные ограничения, в городе придется ввести более жесткие правила игры. При этом власти города сделают все необходимое, чтобы избежать полного локдауна, пообещал он.

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Петербург вслед за Москвой на два месяца усилил ограничения из-за коронавируса

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Теги: петербург, коронавирус, ограничения



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