16 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Духовный центр РПЦ просит признать банкротом компанию сына экс-губернатора Дубровского

АНО "Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого" обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании банкротом ООО "Челябстройкомплект". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 6 млн руб. Заседание по делу еще не назначено.

Напомним, "Челябстройкомплект" возводило здание духовного центра. Строительство началось в 2017 году, однако до сих пор не завершено. В октябре прошлого некоммерческая организация обратилась в суд с требованием взыскать с "Челябстройкомплект" 6 млн рублей задолженности по договору подряда.

15 июля Арбитражный суд Челябинской области исковые требования удовлетворил в полном объеме. С "Челябстройкомплект" взыскано 6 млн руб. в пользу АНО "Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого".

Добавим, что компания принадлежит сыну экс-губернатора Бориса Дубровского Александру.

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Духовный центр РПЦ просит признать банкротом компанию сына экс-губернатора Дубровского

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Теги: Борис Дубровский, Челябстройкомплект, суд,



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