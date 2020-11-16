16 Ноября 2020
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Общество В России
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2017 года (2017) | Фото: bogoslov.ru

Православные миряне потребовали от руководства РПЦ дать ответ по ряду актуальных вопросов

Состоявшееся недавно в Москве собрание православных мирян приняло обращение к Архиерейскому Собору РПЦ.
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Собрание прошло еще 31 октября, но полный текст обращения обнародован только сейчас.В нем отмечается, что ситуация с коронавирусом лишь ускорила те тревожные процессы, которые уже протекали. Последней каплей стала совместная молитва епископа Амвросия (Мунтяну), викария экзарха РПЦ в Западной Европе, с римским папой Франциском и экуменическим патриархом Варфоломеем, с которым РПЦ прервала евхаристическое общение из-за его ухода в раскол (а с папой его нет уже тысячу лет).

Миряне просят созвать Архиерейский Собор и, в частности, вынести на нем решение по поводу гаванской встречи патриарха Кирилла с римским папой, которая готовилась втайне, хотя, согласно Уставу РПЦ, в отношениях с инославными конфессиями высшая власть принадлежит именно Архиерейскому Собору. Также необходимо дать оценку совместной молитве с папой и Варфоломеем (согласно священным канонам, это уход в раскол).

Миряне требуют выйти из экуменического Всемирного совета церквей, подтвердить решение Собора РПЦЗ 1983 года о том, что экуменизм является ересью. Отдельно нужно рассмотреть вопрос о соответствии митрополита Илариона (Алфеева) должности председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, а епископа Амвросия (Мунтяну) – должности викария экзарха РПЦ в Западной Европе.

Необходимо также начать широкую дискуссию о возрождении соборности в Церкви с участием всех желающих священнослужителей, монашествующих и мирян. Участники убеждены, что это может упредить расколы в РПЦ, уберечь от накапливающихся противоречий и опасных тенденций.

Сам факт проведения подобного мероприятия свидетельствует о том, что многие православные недовольны некоторыми действиями руководства РПЦ, но не желают раскола.

"Если миряне, в том числе редакторы разных информационных порталов, объединяются под знаменами таких жестких заявлений, то игнорирование этих вещей из-за либерального курса определенных церковных деятелей может привести к расколу. Думаю, что руководству Патриархии стоит прислушаться к этим сигналам, если оно не хочет чтобы "схимонахов Сергиев" появлялось все больше", - пишет эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский.

Он напоминает, что в требованиях бывшего схиигумена было и здравое зерно - отвергнуть экуменизм, который продвигают некоторые иерархи, в частности митрополит Иларион. Возможно, молчание по ряду актуальных вопросов отчасти и способствует появлению "зерен раскола". Но пойдет ли на диалог руководство РПЦ, в котором митрополит Иларион практически является вторым лицом после патриарха?

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Православные миряне потребовали от руководства РПЦ дать ответ по ряду актуальных вопросов

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Теги: РПЦ, церковь, православие, экуменизм



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