Депутаты Воронежской областной думы обсудили приоритеты развития областного центра с главой Воронежа

Сегодня, 13 ноября, прошла рабочая встреча депутатов Воронежской областной Думы с главой администрации городского округа город Воронеж Вадимом Кстениным, передает корреспондент Накануне.RU. Открывая встречу, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул важность системного взаимодействия муниципальных властей с новым депутатским корпусом регионального парламента.

"Нам всем важно оправдывать доверие жителей региона, поэтому сегодня у парламентариев, представляющих избирательные округа города, есть необходимость "сверить часы" по планам социально-эконмического развития Воронежа и по максимуму встроить в их реализацию наказы избирателей", – подчеркнул спикер регионального парламента.

В обсуждении вопросов приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель комитета облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков и депутаты регионального парламента, представляющие округа, которые расположены на территории областного центра – Марина Андрейчук, Владимир Верзилин, Елена Губина, Михаил Гусев, Дмитрий Ендовицкий, Евгений Китаев, Кристина Кулешова, Дмитрий Лукинов, Иван Мошуров, Андрей Прытыкин, Владимир Рожков, Сергей Талдыкин, Алексей Чернов.

Владимир Нетёсов считает важным консолидировать усилия депутатов всех уровней с органами местного самоуправления городского округа.

"Инвестиционный и промышленный потенциал Воронежа огромен. Поэтому нам важно наладить совместную работу и обсудить основные приоритетные направления развития города", – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Вадим Кстенин рассказал участникам встречи о текущем финансово-экономическом положении городского округа, отметил наиболее важные моменты его развития и обозначил проблемные точки. В частности, одним из самых острых вопросов Воронежа всегда была высокая закредитованность муниципального бюджета. Но, как отметил глава администрации города, за последние годы ее удалось снизить почти в два раз – с более чем 7 млрд до 3,5 млрд рублей. Вадим Кстенин также рассказал о формировании доходных источников городской казны и расходной части бюджета.

В ходе встречи обсудили механизмы организации взаимодействия депутатов Воронежской областной Думы с органами местного самоуправления городского округа для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Областные парламентарии обсудили с мэром Воронежа возможные пути исполнения наказов своих избирателей и корреляции их с наказами граждан, которые даны депутатам городской думы. В том числе, и по организации благоустройства общественных и дворовых территорий.

Шла речь и о реализации нацпроектов на территории Воронежа. "Очень отрадно, что в такой короткий срок после выборов вы уже обсуждаете на всех уровнях наказы избирателей, которые в процессе предвыборной кампании вы получили. Нет маленьких и больших проблем – это все те конкретные вопросы, которые мы должны решать. Вы нам их передали, мы в короткие сроки рассмотрели и синхронизировали – посмотрели, что у нас уже было в планах, что можно добавить – в дальнейшем каждый вопрос мы детально обсудим", – сказал Вадим Кстенин.

Стоит отметить, что по итогам разговора участники обсуждения предложили такие встречи проводить на регулярной основе.