13 Ноября 2020
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Политика Центральный ФО Воронежская область
вадим кстенин, воронеж, владимир нетёсов (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Депутаты Воронежской областной думы обсудили приоритеты развития областного центра с главой Воронежа

Сегодня, 13 ноября, прошла рабочая встреча депутатов Воронежской областной Думы с главой администрации городского округа город Воронеж Вадимом Кстениным, передает корреспондент Накануне.RU. Открывая встречу, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул важность системного взаимодействия муниципальных властей с новым депутатским корпусом регионального парламента.

владимир нетёсов, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Нам всем важно оправдывать доверие жителей региона, поэтому сегодня у парламентариев, представляющих избирательные округа города, есть необходимость "сверить часы" по планам социально-эконмического развития Воронежа и по максимуму встроить в их реализацию наказы избирателей", – подчеркнул спикер регионального парламента.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В обсуждении вопросов приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель комитета облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков и депутаты регионального парламента, представляющие округа, которые расположены на территории областного центра – Марина Андрейчук, Владимир Верзилин, Елена Губина, Михаил Гусев, Дмитрий Ендовицкий, Евгений Китаев, Кристина Кулешова, Дмитрий Лукинов, Иван Мошуров, Андрей Прытыкин, Владимир Рожков, Сергей Талдыкин, Алексей Чернов.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов считает важным консолидировать усилия депутатов всех уровней с органами местного самоуправления городского округа.

вадим кстенин, воронеж, владимир нетёсов(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Инвестиционный и промышленный потенциал Воронежа огромен. Поэтому нам важно наладить совместную работу и обсудить основные приоритетные направления развития города", – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Вадим Кстенин рассказал участникам встречи о текущем финансово-экономическом положении городского округа, отметил наиболее важные моменты его развития и обозначил проблемные точки. В частности, одним из самых острых вопросов Воронежа всегда была высокая закредитованность муниципального бюджета. Но, как отметил глава администрации города, за последние годы ее удалось снизить почти в два раз – с более чем 7 млрд до 3,5 млрд рублей. Вадим Кстенин также рассказал о формировании доходных источников городской казны и расходной части бюджета.

вадим кстенин, воронеж(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В ходе встречи обсудили механизмы организации взаимодействия депутатов Воронежской областной Думы с органами местного самоуправления городского округа для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

воронежская областная дума, депутаты(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Областные парламентарии обсудили с мэром Воронежа возможные пути исполнения наказов своих избирателей и корреляции их с наказами граждан, которые даны депутатам городской думы. В том числе, и по организации благоустройства общественных и дворовых территорий.

воронежская областная дума, депутаты(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Шла речь и о реализации нацпроектов на территории Воронежа. "Очень отрадно, что в такой короткий срок после выборов вы уже обсуждаете на всех уровнях наказы избирателей, которые в процессе предвыборной кампании вы получили. Нет маленьких и больших проблем – это все те конкретные вопросы, которые мы должны решать. Вы нам их передали, мы в короткие сроки рассмотрели и синхронизировали – посмотрели, что у нас уже было в планах, что можно добавить – в дальнейшем каждый вопрос мы детально обсудим", – сказал Вадим Кстенин.

Стоит отметить, что по итогам разговора участники обсуждения предложили такие встречи проводить на регулярной основе.

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Депутаты Воронежской областной думы обсудили приоритеты развития областного центра с главой Воронежа

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Теги: владимир нетёсов, воронежская областная дума, спикер, вадим кстенин, работчая встреча



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