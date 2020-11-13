WP: Байден может назначить Хиллари Клинтон постпредом США в ООН

Пока в США все еще подсчитывают голоса на выборах президента, команда побеждающего кандидата Джозефа Байдена уже начала предлагать посты в администрации видным политикам-демократам.

Так, Washington Post пишет, что обсуждается кандидатура Хиллари Клинтон в качестве постпреда США в ООН. Клинтон, напомним, является предшественницей Байдена: в 2016 году она выдвигалась в президенты страны от Демократической партии, но проиграла Дональду Трампу.

Эксперты отмечают, что такое назначение позволит Байдену подчеркнуть значимость должности постпреда в его администрации, да и авторитет самой ООН, по мнению издания, это могло бы поднять.

Напомним, Клинтон уже занимала государственные посты. В бытность президентом США Барака Обамы она стала госсекретарем США. Также она была сенатором от штата Нью-Йорк.