Посол Литвы обещает Украине через 7 лет кандидатство на членство в ЕС

13 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2004) |

Посол Литвы обещает Украине через 7 лет кандидатство на членство в ЕС

В 2027 году ЕС может объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом заявил посол Литвы на Украине Вальдемарас Сарапинас.
Читайте также:

По его словам, это может произойти, так как Литва будет снова будет председательствовать в Совете ЕС. Такую цель ставит экс-премьер Андрюс Кубилюс, поскольку Украина имеет возможность провести реформы, которых требует Запад, а ЕС ее в этом поддерживает. В 2021 году в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию, посвященную реформам на Украине.

"Поддержка Украины Литвой - это аксиома", - сказал Сарапинас.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 года тогдашний спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Украина имеет наибольшие шансы вступить в ЕС в 2025-2027 гг., когда там будут председательствовать Польша и Литва. Тогда же министр иностранных дел Павел Климкин спрогнозировал, что страна может стать членом ЕС примерно в 2035 году. Позже следующий глава МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что однажды "ЕС сам придет и предложит нам членство". В сентябре с.г. президент Владимир Зеленский заявил, что Киев "хочет получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины".

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". В прошлом году глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не в том состоянии, чтобы предоставлять Украине хотя бы перспективу членства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Посол Литвы обещает Украине через 7 лет кандидатство на членство в ЕС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, ЕС, Литва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети