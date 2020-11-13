Посол Литвы обещает Украине через 7 лет кандидатство на членство в ЕС

В 2027 году ЕС может объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом заявил посол Литвы на Украине Вальдемарас Сарапинас.

По его словам, это может произойти, так как Литва будет снова будет председательствовать в Совете ЕС. Такую цель ставит экс-премьер Андрюс Кубилюс, поскольку Украина имеет возможность провести реформы, которых требует Запад, а ЕС ее в этом поддерживает. В 2021 году в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию, посвященную реформам на Украине.

"Поддержка Украины Литвой - это аксиома", - сказал Сарапинас.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 года тогдашний спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Украина имеет наибольшие шансы вступить в ЕС в 2025-2027 гг., когда там будут председательствовать Польша и Литва. Тогда же министр иностранных дел Павел Климкин спрогнозировал, что страна может стать членом ЕС примерно в 2035 году. Позже следующий глава МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что однажды "ЕС сам придет и предложит нам членство". В сентябре с.г. президент Владимир Зеленский заявил, что Киев "хочет получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины".

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". В прошлом году глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не в том состоянии, чтобы предоставлять Украине хотя бы перспективу членства.