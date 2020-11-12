Председатель Мюнхенской конференции: Украина и думать не должна захватить Донбасс силой

12 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Мюнхенская конференция по безопасности (2015) | Фото: rg.ru

Председатель Мюнхенской конференции: Украина и думать не должна захватить Донбасс силой

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Киев не должен даже думать о том, чтобы силой захватить Донбасс. Это приведет к катастрофе.
Читайте также:

Он подчеркнул, что сценарий Нагорного Карабаха, где Азербайджан отвоевал часть территории, для Украины не годится. При этом он слукавил, что Кавказ "не имеет стратегического значения ни для России, ни для США". В Донбассе же все иначе.

"Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю, но для вас последствия точно не будут хорошими", - предостерег Ишингер.

Он советует Киеву заняться долгосрочной дипломатией, чтобы вернуть Донбасс экономическим путем через экономическое и социальное восстановление страны. Украине нужно "создать ситуацию, при которой украинцы будут жить богато", и тогда ДНР и ЛНР будто бы сами захотят на Украину, сказал он "Европейской правде". Для этого нужно, чтобы те, кто живет на территории Украины, имели доход в 5-10 раз больше, чем население ДНР и ЛНР.

Напомним, на прошлой неделе Украина официально предложила ДНР и ЛНР капитулировать, хотя перед этим республики предложили даже больший компромисс, чем записано в Минских соглашениях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Председатель Мюнхенской конференции: Украина и думать не должна захватить Донбасс силой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети