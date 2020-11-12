Председатель Мюнхенской конференции: Украина и думать не должна захватить Донбасс силой

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Киев не должен даже думать о том, чтобы силой захватить Донбасс. Это приведет к катастрофе.

Он подчеркнул, что сценарий Нагорного Карабаха, где Азербайджан отвоевал часть территории, для Украины не годится. При этом он слукавил, что Кавказ "не имеет стратегического значения ни для России, ни для США". В Донбассе же все иначе.

"Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю, но для вас последствия точно не будут хорошими", - предостерег Ишингер.

Он советует Киеву заняться долгосрочной дипломатией, чтобы вернуть Донбасс экономическим путем через экономическое и социальное восстановление страны. Украине нужно "создать ситуацию, при которой украинцы будут жить богато", и тогда ДНР и ЛНР будто бы сами захотят на Украину, сказал он "Европейской правде". Для этого нужно, чтобы те, кто живет на территории Украины, имели доход в 5-10 раз больше, чем население ДНР и ЛНР.

Напомним, на прошлой неделе Украина официально предложила ДНР и ЛНР капитулировать, хотя перед этим республики предложили даже больший компромисс, чем записано в Минских соглашениях.