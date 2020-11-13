Авто стоимостью свыше 3 млн руб. будут облагаться так называемым налогом на роскошь

Легковые автомобили стоимостью более 3 млн руб. будут облагаться налогом "на роскошь" даже в том случае, если они были куплены со скидкой.

По данным ФАС, при расчете используется не рыночная стоимость машины, а ее средняя стоимость. Налог на авто средней стоимостью от 3 млн руб. рассчитывается как произведение налоговой базы и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля.

Оплатить транспортный налог необходимо не позднее 1 декабря 2020 года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении проект закона о прогрессивной шкале налогообложения.

Так, ставку НДФЛ предлагается повысить с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. Ко второму чтению в документ по поручению главы кабмина РФ Михаила Мишустина были внесены поправки касательно базы расчета повышенного НДФЛ. Всего их было внесено 18.