12 Ноября 2020
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владимир нетесов, воронежская областная дума (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Воронежские парламентарии согласовали дополнительное финансирование на борьбу с пандемией коронавируса

Депутаты Воронежской областной думы согласовали очередные изменения в бюджете региона в ходе четвертого заседания, которое состоялось сегодня, 12 ноября. Заседание провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, передает корреспондент Накануне.RU. Особенно важно в принятых изменениях, что значительная часть средств будет распределена на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе на стимулирующие надбавки медикам и социальные выплаты безработным гражданам.

Доходы бюджета региона в 2020 году в целом увеличиваются более чем на 4,6 млрд рублей – на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Более чем на 1 млрд рублей увеличивается дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в связи с пандемией –государство частично компенсирует снижение налоговых доходов области. Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам увеличивается почти на 1,3 млрд рублей. Кроме того, в регион направляются межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства РФ в сумме около 3 млрд рублей. Более миллиарда из них направят на выплаты стимулирующего характера и компенсации медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом. Также более 204 млн рублей из резервного фонда правительства страны выделено на эти же цели соцработникам, оказывающим услуги гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией", – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

владимир нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Еще около 321,5 млн рублей направят на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, входящих в систему ОМС, в условиях распространения коронавируса.

За счет экономии и перераспределения резервных средств уже областного бюджета почти 859 млн будет направлено департаменту здравоохранения региона на мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе организацию коечного фонда медучреждений (еще 40 млн изыскано на эти цели внутри самого департамента). Почти 94,5 млн рублей областных средств перераспределено на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, и в сумме около 60 млн рублей на лекарственное обеспечение. Департаменту социальной защиты Воронежской области также будет направлено более 291 млн рублей на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и связанные с этим стимулирующие выплаты.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Почти 178 млн рублей получит департамент строительной политики области на обеспечение учреждений здравоохранения системой центрального снабжения медицинскими газами.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Кроме того, перераспределение позволит департаменту образования, науки и молодежной политики направить около 80,8 млн рублей для обеспечения школ региона оборудованием для обеззараживания воздуха.

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Воронежские парламентарии согласовали дополнительное финансирование на борьбу с пандемией коронавируса

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Теги: владимир нетесов, воронежская областная дума, бюджет, меры по борьбе с коронавирусной инфекцией



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