"Странные" талисманы Универсиады приехали от Урганта в Екатеринбург

Хитти, Кедри и Ягги - символы универсиады 2023 года вернулись от Урганта в Екатеринбург к открытию часов, отсчитывающих время до начала игр. Общество восприняло героев неоднозначно, хотя по задумке авторов персонажи должны быть напрямую связаны с уральской землей.

Кедри – гитарист и фанат музыки, что можно считать отсылкой к Свердловскому рок-клубу. Хитти – блогер, ее зелёный костюм символизирует узоры малахита. Ягги – баскетболист, "любит баскетбол и является оленем, он ест мох". Его образ вдохновлен сказами Бажова и отсылает к "Серебряному копытцу". Часы до Универсиады, в отличие от тех, что поставили с той же целью перед Олимпиадой, разместили в этот раз на Плотинке со стороны водонапорной башни, а не на пустом месте, где ранее стояла Краснознаменная группа. К слову, в беседе с Накануне.RU мэр города Александр Высокинский сказал, что Краснознаменная группа вернется на место уже в 2021 году: "Контракты заключены, усилим все это".

Многие не приняли символы студенческих игр, назвав их "телепузиками" и указывая на явные "американизмы" при создании имен для символов уральской Универсиады, также сомнения вызывают их "профессии" - кто у нас герои, на которых равняется молодежь? Блогеры, музыканты и олень, который "ест мох"? Некоторые уповают, что "молодежь все-таки заценит".

"Я очень надеюсь, что была качественная молодежная экспертиза. Я уже не понимаю, как работает "Тик-ток", за который "залипают" молодые люди, надеюсь, что на них проверяли, фокус-группа была, и это "работает" на молодежь, - комментирует Хетти, Кедри и Ягги в беседе с Накануне.RU член Общественной палаты Екатеринбурга, создатель фестиваля "Стенограффия" Евгений Фатеев. - Мне только безумно радостно, что это событие в Екатеринбурге будет, потому что мы заслужили это, мы крутые, у нас хороший город, сюда должны приезжать и влюбляться, пусть приезжают и влюбляются".

Эксперт поясняет, что символы были созданы не только для нас - мы должны быть понятны и для той аудитории, которая приедет из разных стран. "У нее другой визуальный синтаксис, он другой и не нами сделан, второй момент - давайте признаем, что сегодняшних молодых сделали тоже не мы. У нас их украли. Быть понятными им - тоже важная задача", - говорит Евгений Фатеев.

Эксперт отмечает, что наши молодые люди - "они больше иностранцы сейчас" и, возможно, им Хетти и Ягги более понятны, чем старшему поколению.

"Они (молодые) сделаны не у нас. Потом, когда они во всем разочаруются - это будет обязательно, со всеми это происходит - наша культура будет ловить их уже после 30-ти, поэтому надо сохранить нашу культуру. Не мы предлагали им версию будущего, сейчас будущее придумывается тоже не у нас, к сожалению, не внутри нашей культуры. И словарь, описывающий их реальность - там много не наших слов, не только потому что мы заимствуем много, а потому что нет слов для кучи новой деятельности. Но будет ли инфраструктура для их возвращения - вот вопрос. Когда хиппи наигрались - они вернулись в офисы и стали яппи. Будет ли куда вернуться молодежи?"

Но с другой стороны сейчас на Западе мейнстримом становится левая тематика, и уже даже не так ценится Че Гевара на футболке, как образ Ленина или Маркса. Есть целые группы, исследующие советское прошлое и его символы, что и говорить про китайских студентов, например. Для них явно не часы или "хетти" стали бы символом Урала, а Краснознаменная группа.

"Если Краснознаменную группу все же не восстановят - это будет показывать провинциализм наших чиновников. Им кажется, что красное, советское, коммунистическое - это замшело. Это не так. Это самое конвертируемое, что у нас есть. Это советское наследие, памятники и архитектура - это не то, чего надо стыдиться. Весь мир любуется, я видел фотографии из одного лондонского магазина - там просто целая эстакада про Ленина да "Капитал" Маркса и книги о нем. Когда мы сносим памятники и убираем символику - это провинциализм прет. Наше "красное" - это наша "фишка", мы в этом законодатели моды. Хипстерские вариации на тему Че Гевары - это дешевка, мы страна первородства, все здесь было легитимным, ковалось прямо здесь", - говорит Фатеев.

Сегодня мы должны сделать для позднесоветского монументализма то, что сделали в свое время для популяризации конструктивизма, считает эксперт. Если Краснознаменная группа не вернется - это будет большая ошибка, но не только в ней дело:

"Надо культовым объектом делать и "Человека освобожденного" великого Тальберга, тут нужны свои маршруты. В англосаксонских пабликах линейками, скрепками, советскими канцтоварами даже любуются. Я видел огромные собрания людей, которые исследуют советские решетки на окнах. Я не шучу. Они сейчас про многие наши приметы, приметы советской цивилизации, которые нам кажутся неважными, знают больше нас. Они лучше нас знают про советские конфетные обертки, сигаретные упаковки, как выглядели пачки. Это цивилизация великая и наших чиновников надо убедить в этом тоже".