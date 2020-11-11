На Среднем Урале появится Торговый дом Молдавии с винами из этой страны

На Среднем Урале планируется открыть Торговый дом Молдавии.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на начальном этапе там будет представлена агропромышленная продукция страны: вино, консервированные фрукты и овощи, а также текстильные товары. Тема расширения поставок высококачественных южных продуктов из республики обсуждалась в рамках деловых переговоров на площадке проходившего в конце октября международного инвестиционного форума "Invest Gagauzia – 2020".

В настоящее время идет проработка проекта. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, ежегодный рост показателей взаимной торговли региона и Молдовы свидетельствует не только о наличии высокого интереса к сотрудничеству сторон, но и значительном потенциале партнерских отношений.

"Постоянно расширяется номенклатура как экспорта, так и импорта, поэтому тема Торгового дома является очень своевременной. Есть интересные предложения с обеих сторон по промышленной кооперации и выводу совместной продукции на рынки третьих стран. У Свердловской области и Молдовы также существуют хороший опыт сотрудничества в научной и образовательной сферах, регионального взаимодействия и все возможности для того, чтобы сделать деловой диалог более регулярным и предметным", - рассказал министр.

Он также отметил, что молдавские бизнесмены, в свою очередь, проявили высокий интерес к кооперации в агропромышленной сфере: животноводстве и агрономии, уральским технологиям строительства, производства пищевой упаковки.

Кроме этого, на платформе форума обсуждались возможности сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения, прежде всего, в области применения свердловских материалов и технологий экзопротезирования, производства лекарств. Также был обозначен интерес к металлургической продукции для модернизации объектов теплоэнергетики страны.

Напомним, представители руководства Свердловской области неоднократно встречались с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном и обсуждали вопросы развития двустороннего сотрудничества. Также регион на регулярной основе в рамках соглашения о партнерстве осуществляет контакты с автономно-территориальным образованием республики – Гагаузией.