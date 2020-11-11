Набиуллина: мы должны относиться к льготной ипотеке как к временной мере

К льготной ипотеке под 6,5% следует относиться как к временной мере, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. "Она [льготная ипотека] не должна создавать ажиотажный спрос", - заявила председатель ЦБ на заседании экономического блока комитетов Госдумы.

"Льготная ипотека влечет рост цен на первичном рынке. Доступность жилья может начать снижаться, как мы это видели в ряде других стран, когда объемы строительства не поспевали за спросом. Будет ли ипотека доступной после завершения льготной программы? Будет. Произойдет снижение рыночных ставок за счет снижения ключевой ставки", - считает Набиуллина.

Она указала на то, что средняя ставка на рынке по ипотечным кредитам и так уже составляет 7,3% - это рекордно низкий показатель.

По словам главы регулятора, "качество ипотечных кредитов пока остается высоким". "В условиях эпидемии банки более консервативно стали подходить к выдаче кредитов. Во втором квартале этого года доля кредитов с минимальным первоначальным взносом сократилась с 32,2% до 27,6%", - рассказала Набиуллина.

Также она сообщила, что около 10% российских семей имеют ипотечный кредит. В развитых странах эта цифра значительно больше. Кредиты по льготной ипотеке в последние месяцы составляют 31-37% от всех ипотечных кредитов.