Власти Дании признали уничтожение 17 миллионов норок из-за коронавируса ошибкой

Власти Дании признали ошибкой план по истреблению 17 млн норок в стране из-за угрозы распространения мутировавшего коронавируса. О таком намерении правительство королевства объявило на прошлой неделе, но теперь вроде как отказывается от "геноцида норок" (так прозвали план в прессе).

Напомним, органы здравоохранения Дании были обеспокоены появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2, который может передаваться от норок людям. Особенность штамма в том, что организм заболевшего не вырабатывает антитела, а это может сделать все разрабатываемые вакцины бесполезными.

Теперь эксперты разобрались и считают, что мутировавший вирус вряд ли сделает неэффективными абсолютно все вакцины, поскольку механизмы их действия очень разнообразны.

У истребления норок были противники не только по этическим соображениям, но и по экономическим: производство меха составляет значительную часть экономики Дании, и убийство всех норок означало бы ликвидацию целой отрасли, даже несмотря на выплату компенсаций со стороны правительства.

Теперь датские власти собираются остановиться на промежуточном варианте: уничтожаться будут только те звери, которые заболели или здоровые особи, но на зараженных фермах.

Издание Live Science напоминает, что норки стали самыми восприимчивыми (после людей) существами к новому коронавирусу. Также есть информация, что кошки довольно тяжело переносят инфекцию, а вот собаки и другие домашние животные либо переносят заболевание бессимптомно, либо вообще не болеют, также от них вирус не передается людям (но это не исключает передачу вируса с шерсти или лап животных при контакте с человеком).