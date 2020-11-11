11 Ноября 2020
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Общество За рубежом
норка (2007) | Фото: mustela.ferretclub.ru

Власти Дании признали уничтожение 17 миллионов норок из-за коронавируса ошибкой

Власти Дании признали ошибкой план по истреблению 17 млн норок в стране из-за угрозы распространения мутировавшего коронавируса. О таком намерении правительство королевства объявило на прошлой неделе, но теперь вроде как отказывается от "геноцида норок" (так прозвали план в прессе).
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Напомним, органы здравоохранения Дании были обеспокоены появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2, который может передаваться от норок людям. Особенность штамма в том, что организм заболевшего не вырабатывает антитела, а это может сделать все разрабатываемые вакцины бесполезными.

Теперь эксперты разобрались и считают, что мутировавший вирус вряд ли сделает неэффективными абсолютно все вакцины, поскольку механизмы их действия очень разнообразны.

У истребления норок были противники не только по этическим соображениям, но и по экономическим: производство меха составляет значительную часть экономики Дании, и убийство всех норок означало бы ликвидацию целой отрасли, даже несмотря на выплату компенсаций со стороны правительства.

Теперь датские власти собираются остановиться на промежуточном варианте: уничтожаться будут только те звери, которые заболели или здоровые особи, но на зараженных фермах.

Издание Live Science напоминает, что норки стали самыми восприимчивыми (после людей) существами к новому коронавирусу. Также есть информация, что кошки довольно тяжело переносят инфекцию, а вот собаки и другие домашние животные либо переносят заболевание бессимптомно, либо вообще не болеют, также от них вирус не передается людям (но это не исключает передачу вируса с шерсти или лап животных при контакте с человеком).

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Власти Дании признали уничтожение 17 миллионов норок из-за коронавируса ошибкой

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Теги: коронавирус, норка, дания, истребление, мутация, новый штамм



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