10 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
открытие ледового городка (2019) | Фото: Федор Серков

Креков: Новогодние праздники на Среднем Урале пройдут в рамках санитарных норм

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Свердловской области принято решение проводить новогодние праздники в условиях соблюдения санитарных норм. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков.

Таким образом, на мероприятиях, чье проведение не сталкивается с невозможностью соблюдения санитарных норм, будут соблюдаться все меры предосторожности: масочный режим, дезинфекция помещений между мероприятиями, социальная дистанция, в том числе и рассадка в залах.

"Там, где эти правила соблюдены быть не могут мы, к сожалению, провести мероприятия не сможем и правильно сделаем. То, что касается ледового городка и так далее – это относится и к ним. То есть да, там может находиться то количество людей, которое делает более или менее безопасным нахождение в городке, но они должны, так сказать, иметь возможности соблюдать социальную дистанцию и быть обязательно в масках. При том и оформление улиц, и ледовые городки – это все будет, но, повторюсь, сами мероприятия будут проходить только при соблюдении санитарных норм", - пояснил Креков.

Что касается ограничений в отношении ресторанов в новогодние праздники, замгубрнатора пояснил, что на данный момент власти изучают опыт других регионов, в том числе и Москвы. Пока говорить о каких-либо мерах преждевременно, а приниматься они будут в соответствии с динамикой заболеваемости коронавирусом.

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Креков: Новогодние праздники на Среднем Урале пройдут в рамках санитарных норм

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Теги: Креков, коронавирус, новогодние праздники



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