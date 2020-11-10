Тюменским студентам приостановили выплату именных стипендий губернатора

Правительство Тюменской области приняло решение временно приостановить выплату студентам именных стипендий губернатора. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор. Причины такого решения в документе не прописаны.

Напомним, что именные стипендии в размере 12 тыс руб. в месяц получают 40 студентов и аспирантов за достижение успехов в учебе, научно-исследовательской работе и при успешной стажировке в правительстве и департаментах Тюменской области

"Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года", - сообщается в документе.