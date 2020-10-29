Соловей-разбойник? Одиозный профессор создаёт "Русскую Нехту"

Экс-профессор МГИМО Валерий Соловей всё больше превращается из политолога в политика. Вскоре после организации несанкционированных акций, он объявил о создании движения Перемен. "Сейчас есть шанс, которого никогда не было за последние двадцать лет, изменить свою судьбу, изменить участь нашего народа и нашей страны" - отметил он в своём видеообращении. Среди первоочередных требований — отмена пенсионной реформы в его нынешнем виде и отставка правительства.

Стоит обратить внимание на то, что профессор предлагает участникам движения координировать свои действия посредством двух телеграм-каналов, название которых напоминает Нехту — знаменитую площадку массовых протестов, начавшихся после выборов президента Белоруссии.

"Не думаю, что он непосредственно связан с теми, кто стоит за белорусским каналом Нехта. Это больше эпигонство, подражание, наверное, вдохновился. Мне кажется, фигура профессора Соловья это не та фигура, которая может сплотить вокруг себя большие массы россиян. Хотя на этом хайпе определённый политический капитал лично он сколотить сможет" - поделился своим мнением с Накануне.RU белорусский политолог Алексей Дзермант.

Хайпу профессор-оппозиционер отнюдь не чужд - многим памятны заявления о том, что он состоит во влиятельной непубличной международной организации, более влиятельной нежели ФСБ, СВР или ГРУ. Якобы именно эта организация обеспечивает Валерию Соловью "очень высокий уровень безопасности".

Политолог Максим Жаров также считает заявления о "российской Нехте" эпатажем и интеллектуальной провокацией. Эксперт отмечает, что в нечто серьёзное это начинание вряд ли выльется, однако сейчас может проходить своеобразный тест-драйв Соловья как одного из локальных лидеров нового протестного движения

"На мой взгляд, этот тест-драйв пока не слишком удачно выглядит. Потому что Соловей пока больше выглядит как политолог-конспиролог, чем как оппозиционный политик с какими-то лозунгами и требованиями. У него есть определённая аудитория в соцсетях, но эта аудитория трудно конвертируется в уличные протестные движения, в уличные протестные проекты. Это аудитория диванного типа и какие-то конкретные действия, особенно связанные с выходом на улицу, она проводить не привыкла. Пока, как мне кажется, эта попытка устроить Нехту выглядит достаточно одиозно.

Соловей, что называется, нарывается. Мы знаем, что белорусские власти завели против администраторов этого канала из Польши уголовные дела и они объявлены в международный розыск, в том числе и в России.

Я бы обратил внимание на неслучайное задержание сотрудника интернет-проектов Ельцин-центра в Белоруссии. Идёт подспудная, тихая работа по опробованию в России белорусского опыта. Соловей в этом тест-драйве задействован и вопрос заключается в том, как федеральные власти смотрят и знают ли они об этом. Уверен, что знают. И, кажется, всерьёз активность Соловья они не воспринимают" - отметил Максим Жаров в беседе с Накануне.RU.