Прокуратура поддержала защиту Фургала, которая пожаловалась на действия СКР

Басманный суд Москвы может уже на этой неделе начать разбирательство по жалобе на действия СКР по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет "Коммерсант".

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По данным издания, аргументы защитника экс-губернатора поддержал представитель Генпрокуратуры. Адвокат настаивает на том, что следствие и суд должны принимать во внимание решение хабаровской прокуратуры, которая в 2004 году не стала признавать Фургала фигурантом уголовного дела об убийстве предпринимателя Евгения Зори, поскольку у на тот момент будущего главы региона было алиби.

Сейчас СКР добился через суд отмены решения прокуратуры 16-летней давности. Защита настаивает на том, что отмена была проведена с нарушениями, в частности, СКР предъявил обвинение Фургалу, не дождавшись решения суда по апелляции на отмену прокурорского решения.