Суд взыскал с экс-партнера и бывшей жены Фургала 267 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы взыскал 267 млн рублей с бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в пользу МСП Банка.

В пресс-службе суда уточнили, что средства взысканы в счет задолженности по кредитному договору, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он вместе со своей семьей получил государственную защиту.

Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Напомним, 2 сентября Следственный комитет России официально предъявил обвинение Фургалу в организации убийства бизнесмена Евгения Зори. Бывший губернатор заявил, что не признает вину.