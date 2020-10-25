25 Октября 2020
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Общество В России
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Фургал впервые попал в рейтинг доверия россиян

В списке 100 персон, пользующихся среди жителей России наибольшим доверием, первое место занял президент Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

Как отмечает РБК, рейтинг обновляется один раз в квартал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял второе место. Он сместил на третью позицию лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

На четвертом месте – оппозиционер Алексей Навальный. Глава Минобороны Сергей Шойгу расположился на пятой строчке.

Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29-е место).

В сентябре опрос ВЦИОМ показал, что Владимиру Путину доверяют 67,2% россиян, а вот его деятельность на неделе с 14 по 20 сентября одобрили только 62,6% респондентов.

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Фургал впервые попал в рейтинг доверия россиян

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Теги: сергей фургал, рейтинг доверия, владимир путин



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