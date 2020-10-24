24 Октября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп после голосования на выборах президента США 24.10.20. (2020) | Фото: YouTube-канал Дональда Трампа

Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США – за самого себя

Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США. Основное голосование состоится 3 ноября, но кандидат от республиканцев и действующий глава государства отдал свой голос сегодня в городской библиотеке города Уэст-Палм-Бич во Флориде. Трамп голосовал по месту прописки – недавно он сменил ее, официально выписавшись из Нью-Йорка и прописавшись в частной резиденции Мар-а-Лаго. После голосования президент буквально на минуту подошел к прессе (и даже снял маску, чтобы ответить на вопросы). Он заявил, что "проголосовал за парня по имени Трамп". Стоит отметить, что с ним не было родственников и даже первой леди Мелании, которая, как известно, вместе с мужем недавно переболела коронавирусом.

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Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США – за самого себя

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Теги: дональд трамп, голосование, выборы президента сша



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