Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США – за самого себя

Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США. Основное голосование состоится 3 ноября, но кандидат от республиканцев и действующий глава государства отдал свой голос сегодня в городской библиотеке города Уэст-Палм-Бич во Флориде. Трамп голосовал по месту прописки – недавно он сменил ее, официально выписавшись из Нью-Йорка и прописавшись в частной резиденции Мар-а-Лаго. После голосования президент буквально на минуту подошел к прессе (и даже снял маску, чтобы ответить на вопросы). Он заявил, что "проголосовал за парня по имени Трамп". Стоит отметить, что с ним не было родственников и даже первой леди Мелании, которая, как известно, вместе с мужем недавно переболела коронавирусом.