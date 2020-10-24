Дочистились: следователи возбудили уголовные дела по халатности и хищению бюджетных средств в результате контракта на очистку реки Миасс

По требованию прокуратуры Челябинской области появилось два уголовных дела по фактам очистки акватории реки Миасс, фигуранты "уголовок" пока не называются, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура провела проверку в связи с выявленными нарушениями при исполнении ООО "Акватехника" государственного контракта на работы по очистке, заключенного между компанией и министерством экологии Челябинской области. Работы проводились и финансировались в рамках нацпроекта "Экология".

"По результатам проведенных доследственных проверок СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при приемке работ по контракту. Также ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 23.10.2020 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц из числа работников ООО "Акватехника", - уточнили в прокуратуре.