24 Октября 2020
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Общество За рубежом
Президент Польши Анджей Дуда посещает временный COVID-госпиталь на стадионе. (2020) | Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

У президента Польши диагностировали коронавирус

У президента Польши Анджея дуды выявили коронавирус. Об этом в твиттере сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский. "Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал представитель главы государства. Он также отметил, что Дуда чувствует себя хорошо.

Буквально накануне Дуда проинспектировал развертывание временного COVID-госпиталя на национальном стадионе PGE Narodowy в Варшаве. Давая комментарии по итогам визита, президент (который, кстати, сам был в маске) дал рекомендации гражданам: "Я рекомендую носить маски не только в общественных местах, но и в более приватных ситуациях, с друзьями. Эти маски действительно стоит использовать. Это может быть не комфортно, но определенно так безопаснее для здоровья".

Временный госпиталь на стадионе – первый в Польше. Планируется развернуть такие больницы в каждом регионе. Тужа будут помещать больных, которые нуждаются в госпитализации, но находятся не в тяжелом состоянии.

Президент Польши Анджей Дуда посещает временный COVID-госпиталь на стадионе.(2020)|Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

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У президента Польши диагностировали коронавирус

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Теги: анджей дуда, президент польши, коронавирус



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