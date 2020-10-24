У президента Польши диагностировали коронавирус

У президента Польши Анджея дуды выявили коронавирус. Об этом в твиттере сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский. "Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал представитель главы государства. Он также отметил, что Дуда чувствует себя хорошо.

Буквально накануне Дуда проинспектировал развертывание временного COVID-госпиталя на национальном стадионе PGE Narodowy в Варшаве. Давая комментарии по итогам визита, президент (который, кстати, сам был в маске) дал рекомендации гражданам: "Я рекомендую носить маски не только в общественных местах, но и в более приватных ситуациях, с друзьями. Эти маски действительно стоит использовать. Это может быть не комфортно, но определенно так безопаснее для здоровья".

Временный госпиталь на стадионе – первый в Польше. Планируется развернуть такие больницы в каждом регионе. Тужа будут помещать больных, которые нуждаются в госпитализации, но находятся не в тяжелом состоянии.