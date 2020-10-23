23 Октября 2020
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Политика В России Крым
Рефат Чубаров, меджлис, крым (2014) | Фото:Накануне.RU

В Крыму наградили бывшего соратника меджлисовцев

Медалью "За трудовую доблесть" награжден историк Владимир Поляков, многие годы при Украине сотрудничавший с запрещенной в России экстремистской организацией "Меджлис". Об этом сообщает пресс-служба Крымского инженерно-педагогического университета.
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Отмечается, что Поляков - честный и принципиальный человек, открывший много забытых имен героев Великой Отечественной войны.

Однако награждение вызвало у многих непонимание. Политолог Сергей Киселев напоминает, что многие активные участники борьбы за возвращение Крыма в состав России находятся в опале, в то время как многие бывшие "свидомые украинцы" получают должности и награды.

"Можно, конечно сказать, что большинство переосмыслили свои предыдущие взгляды, но в народе говорят, что они просто переоделись, переобулись и перекрасились", – написал Киселев.

Бывший депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников заявил, что ряд организаций готовят протест и он постарается поднять этот вопрос на всех уровнях власти.

Ранее многие историки указывали на то, что Поляков в своих книгах оправдывает профашистских коллаборационистов среди крымских татар, в частности в книге "Страшная правда о Великой Отечественной войне. Партизаны без грифа "Секретно".

Это не первый подобный скандал в Крыму в последнее время. Корпорацию развития республики недавно возглавил бывший украинский чиновник Дмитрий Ворона, выступавший против "аннексии Крыма". А замглавы Симферопольского района Крыма стал Владимир Боделан - бывший глава одесского управления украинской службы по чрезвычайным ситуациям и соучастник сожжения заживо людей в Одессе 2 мая 2014 года.

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В Крыму наградили бывшего соратника меджлисовцев

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Теги: Крым, медаль, меджлис



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