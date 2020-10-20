В Перми заасфальтирована дорога, ведущая к спортбазе "Летающий лыжник"

В Перми, благодаря экономии денег, дополнительно ремонтируют семь дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги": участки улиц Пермской, Тихой, Малой Ямской, Трясолобова, Сестрорецкой, Верхне-Муллинской и Мелитопольской. Работы на улице Тихой синхронизированы с открытием обновлённого спортивного комплекса, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов поручил отремонтировать улицу Тихую на всём протяжении, поскольку она ведёт к обновлённому спорткомплексу "Летающий лыжник". Сейчас проводится приёмка объекта перед открытием. Работы были синхронизированы, чтобы посетителям было удобно подъезжать к обновлённому спорткомплексу и оставлять автомобили на парковке. Ремонт участка улицы Тихой предполагает создание трёх полос движения, на всем участке дороги сделают проезжую часть, тротуары и парковки, около 80 мест для размещения автомобилей появится рядом с отремонтированным спорткомплексом.

На участке улицы Тихой от улицы Николая Островского до спортивной базы "Летающий лыжник" подрядчик уже уложил верхний слой асфальта, завершил работы на тротуаре от улицы Рабоче-Крестьянской до спортивной базы "Летающий лыжник". Сейчас завершается ремонт на пешеходных дорожках улицы Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской – подготовлено щебеночное основание, вскоре там появится асфальт.

Напомним, всего в этом сезоне в Перми, включая работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", вновь обновлено около 1 млн "квадратов" дорожного покрытия. Долгосрочная цель нацпроекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 г.