США разрешили американским авиакомпаниям летать в зоне воздушного контроля Симферополя

Федеральное авиационное управление США, отвечающее за полеты гражданских самолетов, разрешило самолетам американских авиакомпаний полеты в нескольких зонах воздушного контроля Симферополя, передает "Коммерсант" со ссылкой на реестр управления.

Запрет был введен в 2014 году, его срок истекает 27 октября этого года. Ведомство сочло, что уровень опасности для гражданского флота США в этой зоне стал меньше. Также в управлении отметили, что отмена запрета не означает признания Крыма российской территорией. Американские власти считают, что Украина "намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя".

В то же время управление продлило до 2021 года запрет на полеты в районе Днепропетровска (Днепра).