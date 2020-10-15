15 Октября 2020
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Общество За рубежом
Герман Лиллевяли (2020) | Фото: Dmitriygan / Wikipedia

США собрались депортировать основателя бренда "Довгань" в Эстонию

Власти США депортируют в Эстонию совладельца брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и Cliven Германа Лиллевяли.

По данным ТАСС, Лиллевяли, у которого есть эстонское гражданство, прибыл в феврале в Лос-Анджелес под именем Герман Хайнманн. Его задержали за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, в суде штата Флорида летом завершился процесс по иску группы инвесторов, одним из ответчиков по делу был Лиллевяли. Суд обязал ответчиков выплатить $32,2 млн.

Напомним, в РФ бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В июне он был объявлен в международный розыск.

Герман Лиллевяли - предприниматель, являлся одним из создателей и совладельцем таких брендов в России, как "Довгань", "Смак", "Красная линия" и "Cliven". Основал инвестиционный бутик "Анкор Инвест" в 2010 году.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил об уголовном деле в отношении пятерых менеджеров "Анкор инвеста", в том числе Владимира Михайлова и Артема Лаптева. Их подозревают в хищении $150 млн у инвесторов. Отмечается, что среди них были известные люди, в том числе режиссер Никита Михалков и вратарь столичного ФК "Локомотива" и российской сборной Маринато Гильерме.

По данным газеты, организатором этого преступления следователи считают Лиллевяли.

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США собрались депортировать основателя бренда "Довгань" в Эстонию

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Теги: Герман Лиллевяли, США, Эстония



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